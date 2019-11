Il copione di Star Wars | L’ascesa di Skywalker è finito su Ebay

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) Cresce l’attesa man mano che ci avviciniamo al 18 dicembre, data in cui arriverà nelle sale italiane, in anticipo di due giorni rispetto agli Stati Uniti,: L’ascesa di. Il film di JJ Abrams che metterà fine alla trilogia sequel della saga fantascientifica più famosa al mondo, ma che concluderà anche l’intero ciclo narrativo degliiniziato nel 1977, è ovviamente oggetto di mille ipotesi, teorie e anticipazioni. Ovviamente l’intera produzione, che è terminata ufficialmente la scorsa domenica 24 novembre, è stata avvolta dalla più rigida riservatezza, anche se c’è stato un grosso rischio di spoiler, come ha raccontato lo stesso regista nel programma americano Good Morning America.  Commentando le imponenti misure di sicurezza affinché nulla della trama fosse rivelato, Abrams ha infatti raccontato che uno dei copioni ufficiali del ...

Ticinonline : Ma chi è che si è perso il copione del nuovo “Star Wars”? #starwars #skywalker #abrams #disney #losangeles - Nerdmovieprod : Star Wars – L’Ascesa di Skywalker: Un attore ha perso il copione in hotel ed è stato messo in vend #disney #StarWars - StarWars_Italia : JJ Abrams, ospite del programma Good Morning America ha affermato che la produzione di Star Wars: l'Ascesa di Skywa… -