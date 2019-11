Edilizia sostenibile | convegno in Val di Fassa

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019) La salvaguardia ambientale passa anche dall', che deve sforzarsi di più nell'esercizio delle buone pratiche. In Val diunsul tema, dal titolo "L'architettura e l'ingegneria del legno nei mutamenti climatici". Il forum formativo privato, dedicato ai professionisti del settore, nasce dall'iniziativa di Rasom Wood Technology, in occasione dei suoi 60 anni di vita.L'obiettivo? Dare voce alla cultura e alla consapevolezza del valore ambientale dell', a un anno dalla tempesta Vaia, per fornire un reale contributo, con un momento di alta formazione, sulle possibilità offerte dal comparto, anche in termini di materie prime e materiali pregiati come il legno, suscettibili di essere adoperati nelle costruzioni con un approccio eco-friendly. L'incontro andrà in scena nella giornata di venerdì 6 dicembre, a Pozza, e vedrà alternarsi sul palco relatori di alto ...

