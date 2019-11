Dennis Fantina | tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi oggi

Sono disoccupato e ho figli! Il vincitore di Amici Dennis Fantina irriconoscibile : Nessuno si sarebbe mai aspettato una “fine” del genere. In fondo, ai tempi del boom televisivo, fu uno dei primi a “diventare famoso”. Chi non ricorda Dennis Fantina? Nel lontano 2002, vinse la prima edizione di ‘Amici’ (all’epoca il programma si chiamava ‘Saranno famosi‘). Dopo aver tentato di partecipare a ‘The Voice of Italy’ nel 2015, lo ritroviamo a ‘All together now’. Ma cosa è successo? Come molti sanno, giovedì 13 giugno, Canale5 ha ...