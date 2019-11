Tra Pd e M5S si stanno sommando due crisi di identità

Salvini : “Porte aperte a elettori M5S - il nuovo patto con Pd è Tradimento. Movimento verso la fine” : "È l’ultimo tradimento, quello fatale, del popolo grillino. Quello che voleva il cambiamento ed ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti, il Pd. Il Movimento mi pare sulla via dell’esaurimento. Le nostre porte sono aperte ma ne parlerò solo a cose fatte": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l'ipotesi avanzata da Beppe Grillo e Luigi Di Maio su un nuovo contratto di governo da stringere con il ...

Calabria : centrodesTra e Pd incerti - M5s punta su Aiello : Pd e centrodestra ancora nell'impasse, il M5s in campo con un docente universitario come possibile candidato governatore. A due mesi dalle elezioni regionali, che in Calabria si terranno il 26 gennaio (anche se si attende ancora il decreto ufficiale), il quadro politico registra poche certezze e tante incognite. Negli ultimi giorni, ad accelerare il passo, e' stato il Movimento 5 Stelle, al termine di una fase estremamente travagliata che ha ...

M5S - De Masi : 'Regionali pieTra tombale - credo Di Maio abbia voglia di tornare da Salvini' : Non è un momento facile per il Movimento Cinque Stelle. Dall'exploit alle elezioni politiche del 2018 alle ultime tornate elettorali si è assistito ad un innegabile calo sotto il profilo del consenso. A ciò si aggiungono diverse voci che parlano di un ambiente non più compatto, a causa di un'intesa governativa con il Partito Democratico, ancor meno digerito di quella con la Lega. Ad esprimersi sulla situazione è stato il sociologo Domenico De ...

M5S : Cancelleri - 'le sardine? E' un fenomeno - anche io potrei trovarmi Tra loro...' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le sardine sono un movimento popolare di opinione, almeno in questo momento, poi se diventerà un movimento elettorale non saprei. anche io mi potrei trovare tra loro... In questo momento è un fenomeno". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Gianca

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinisTra 46% - Borgonzoni centrodesTra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Grillo : Di Maio resta capo ma il M5S guardi a sinisTra. Nuovo conTratto a gennaio ??????? : Il garante sconfessa la linea del leader: la destra di Salvini è pericolosa. Molti parlamentari del Movimento annunciano nuovi attacchi al ministro

M5S : Di Maio - 'Movimento sostiene compatto il premier Conte - serve conTratto più forte' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha

Casali del Manco (CS). Intervista a Pietro Marasco - Consigliere M5S del Comune di Casali del Manco (CS). “La Storia ha assegnato alla nuova Comunità Presilana un ruolo sTrategico”. : Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, in seno all’Assemblea elettiva del neo costituito Comune della Presila, al nostro Giornale

Palermo : Leone (M5S) 'Tragedia agghiacciante - uniamoci per fermare tanta violenza' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Voglio rivolgermi a tutti i cittadini: serve l'impegno di ognuno di noi per diffondere la consapevolezza necessaria a fermare tanta violenza che ha la sua genesi in cause complesse e delicate che devono essere affrontate nel modo migliore con gli uomini maltrattanti".

Giancarlo Giorgetti e Nicola Zingaretti - via alla Trattativa sulla legge elettorale alle spalle del M5s : Pd e Lega stanno trattando sulla legge elettorale, evidentemente nella consapevolezza che il governo Conte ha i giorni contati. Matteo Salvini, per la prima volta, apre a quella che fino a poco tempo fa definiva una "suggestione" personale di Giancarlo Giorgetti: ovvero l'apertura di un "tavolo" per

Vertice dei leader M5S - Grillo : «Di Maio non può essere sostituito - nuovo conTratto col Pd» I tormenti di Beppe - il salvatore invocato : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

Crisi M5S - vertice d’urgenza. Grillo : «Di Maio resti al suo posto - ora un nuovo conTratto di governo col Pd» : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

M5s - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. E insieme al Pd : “Da gennaio conTratto di governo” : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

M5s - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. Accordo sull’ipotesi di proporre al Pd un conTratto di governo : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’Accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...