Test Invalsi torna obbligatorio per accedere all' esame di maturità

Scuola : se l'insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei Test Invalsi : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Migliori punteggi nei test Invalsi, voti più alti e alunni più motivati se l’insegnante è empatico in classe e collaborativo con i colleghi. È quanto emerso dal progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the black box of Teacher Quality) dell’Università di Milano-Bicocca e del

Scuola : se l’insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei Test Invalsi (2) : (AdnKronos) – Per la stesura del libretto, i ricercatori hanno raccolto suggerimenti sull’insegnamento e sull’educazione disponibili a livello nazionale e internazionale, selezionati non solo dalla letteratura scientifica, ma anche dai principali blog di riferimento nel panorama educativo e da un ampio insieme di interviste in profondità con insegnanti di lungo corso. Gli insegnanti stessi hanno contribuito a produrre la ...