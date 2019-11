Report svela la lista segreta di chi importa in Italia il latte straniero

Dove sono i ricchi? Un Report svela la preferenza per i regimi a fiscalità privilegiata : Quello della ricchezza è un tema da sempre sotto i riflettori. Ogni epoca ha i suoi Re Mida e il nostro periodo storico è caratterizzato dalle immense possibilità di arricchimento personale che il mondo della finanza e quello del web sono capaci di offrire, anche se per i più l’ascensore sociale sembra bloccato e la ricchezza per la stragrande maggioranza delle persone consiste in un frustrante miraggio. Continuano però a moltiplicarsi le ...