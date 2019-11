Nuovo record dei livelli di gas serra “Impatti sempre più gravi sui cambiamenti

Tennis – Nuovo record di presenze per l’esibizione di Federer in Messico : 42.517 presenti per il match contro Zverev : record di presenze a Città del Messico per l’esibizione tra Roger Federer ed Alexander Zverev: ben 42.517 spettatori per la sfida fra i due Tennisti Roger Federer e Alexander Zverev, due nomi altisonanti, assenti dalla Coppa Davis che in queste ore sta vivendo l’atto finale di Madrid tra Spagna e Canada, hanno stabilito un Nuovo record di presenze dall’altra parte del mondo. A Città del Messico, ben 42.517 persone hanno ...

Pattinaggio di figura - NHK Trophy 2019 : Guignard-Fabbri terzi dopo la rhythm dance - Nuovo record del mondo per Papadakis-Cizeron : Con la rhythm dance della danza sul ghiaccio si è aperto ufficialmente l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). Positiva la prestazione degli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali si sono piazzati in terza posizione provvisoria. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ...

Billie Eilish : con le sue nomination ai Grammy Awards 2020 ha infranto un Nuovo record : Solo applausi per lei The post Billie Eilish: con le sue nomination ai Grammy Awards 2020 ha infranto un nuovo record appeared first on News Mtv Italia.

Femminicidio - Nuovo record in Italia : nel 2018 uccise 142 donne : Il rapporto dell’Eures su femminicidi in Italia segnala nuove vette drammatiche per la violenza di genere nel nostro Paese. La maggior parte dei delitti contro le donne avviene in ambito familiare e spesso a uccidere è proprio il partner o l'ex compagno. Nel 28% dei casi erano noti precedenti maltrattamenti a danno delle vittime.Continua a leggere

Euro 2020 - l’Italia travolge l’Armenia per 9 a 1. Azzurri inarrestabili : conquistano l’11 vittoria di fila e segnano un Nuovo record : L’Italia di Roberto Mancini è da record. Con dieci vittorie su dieci partite (e undici successi di fila per il tecnico), gli Azzurri hanno chiuso il girone di qualificazione agli Europei 2020 a punteggio pieno, un primato che resterà scolpito negli annali. La nostra Nazionale è scatenata e lo dimostrano i 9 gol messi a segno lunedì sera all’Armenia, battuta in scioltezza per 9 a 1 a Palermo nell’ultima gara valida per la ...

A Venezia acqua alta record - oggi Nuovo picco. Una vittima. DIRETTA : Ieri marea a 187cm nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Il nuovo picco della mattinata è stato inferiore ai 160cm. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità. Sulle Dolomiti, caos e disagi per neve. Scuole chiuse in 11 comuni vesuviani

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Atteso Nuovo picco in mattinata - il sindaco Brugnaro chiede stato di crisi – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chilometri orari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per un nuovo picco di 160 centimetri previsto in mattinata, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 ...

A Venezia acqua alta record - oggi Nuovo picco. Due vittime. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi Nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi Nuovo picco. VIDEO : Alle 22,50 di martedì la marea è arrivata a 187 centimetri a Venezia, un picco record che non veniva raggiunto dal 1966. Già ore prime il livello d'acqua aveva superato il metro in piazza San Marco, attraversata dalle imbarcazioni della polizia municipale e della protezione civile. Molte barche sono state scaraventate sulle banchine della città dalle onde. "Questo è un disastro" ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha chiesto lo ...

Nuoto – Trofeo Sapio - Nuovo record italiano nei 50 rana femminile : Benedetta Pilato super a Genova : Benedetta Pilato dà subito spettacolo al Trofeo Sapio: stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana E’ iniziato nel migliore dei modi il Trofeo Sapio di Nuoto in corso a Genova per Benedetta Pilato. La vicecampionessa mondiale dei 50 metri rana ha stabilito nelle gare di questa mattina il nuovo primato italiano, abbassando di 18 centesimi, col tempo di 29”41, il primato di Martina Carraro. Nel tardo pomeriggio l’azzurra ...

Coppa del Mondo di Ciclismo su pista – Gli azzurri dell’inseguimento in lotta per l’oro : Nuovo record storico per l’Italia : Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Simone Consonni e Filippo Ganna nel primo turno corrono in 3’49″464 e lotteranno per l’oro. Bene anche l’inseguimento femminile che con 4’20″335 entra nella finale per il bronzo L’inseguimento azzurro continua a collezionare record. Oggi sulla pista di Glasgow, in occasione del primo turno del torneo maschile, i ragazzi di Marco Villa hanno abbassato nuovamente ...

Nürburgring - L'Audi RS Q8 sigla il Nuovo giro record tra le Suv - VIDEO : Grazie a un VIDEO pubblicato online è stata diffusa la notizia del record ottenuto al Nurburgring dalL'Audi. La RS Q8, non ancora presentata ufficialmente al pubblico, ha infatti segnato un tempo di 7 minuti, 42 secondi e 253 millesimi conquistando così il primato nella categoria dei suv, a scapito della Mercedes-AMG GLC 63 S. A portare la vettura a questo traguardo è stato il pilota professionista Frank Stippler. 600 CV per la Suv. La RS Q8, ...

Giulia De Lellis conquista un Nuovo record : “Io sono sconvolta!” : Giulia De Lellis con il suo primo libro ha venduto 100.000 copie: la sua reazione Circa un mese fa è uscito in tutte le migliori librerie di Italia il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Un libro che ha ottenuto in pochissimi giorni un successo straordinario da lasciare tutti davvero a bocca aperta, compresa la stessa influencer di origini romane. E a distanza ...