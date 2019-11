Maltempo,nel Pavese Po e Ticino in calo

A 20 ore dall'esondazione delin Borgo a Pavia, il fiume sta calando la portata ritirandosi lentamente così come il Po che ha raggiunto quasi sei metri la scorsa notte. I rilievi hanno confermato come ilperde di volume e conferma la tendenza alportandosi a 3.75 metri. Stessa sensazione per il Po che al Ponte della Becca è calato a 5.80 metri, mentre a Spessa Po si trova a 6.90 metri.(Di lunedì 25 novembre 2019)