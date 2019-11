L' Aquila | 55enne ucciso nei pressi della sua abitazione | era un dipendente Asm

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ennesimo delitto nel nostro Paese, dove, probabilmente nelle giornate tra sabato 23 e domenica 24 novembre, è statoPaolo D'Amico, unditta Asm, la municipalizzata che si occuparaccolta dei rifiuti nel territoriocittà di L'. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali l'uomo era originario di Roma e viveva in una casa isolata, precisamente tra le località di "La Fossa" e "Le Pastine. Proprio qui avrebbero agito i suoi aguzzini i quali lo avrebbero colpito con diverse coltellate sul corpo e poi alla testa, provocandogli ferite purtroppo mortali. La sua salma è stata trovata dai famigliari, i quali non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Così, nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, la madre ha raggiunto l'del figlio trovandosi davanti la terribile scena. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri ...

