Graziani | ”Napoli? Nessuno sembra voglia trovare una via d’uscita”

(Di lunedì 25 novembre 2019): De Laurentiis può anche avere le sue ragioni, ma nel calcio odierno devi essere cauto per prendere decisioni drastiche Ciccioha parlato a Radio Sportiva -tra l’altro- ha parlato della nota e recente situazione del Napoli riguardante l’ammutinamento dei giocatori azzurri per il ritiro deciso da presa De Laurentis. Queste le sue parole: SECONDOI TIFOSI DELLA JUVENTUS DOVREBBERO RIMPIANGERE ALLEGRI I tifosi della Juventus dovrebbero rimpiangere Allegri. Questa Juventus si affida ai singoli e, come accaduto a Bergamo, è spesso in balia degli avversari. L’arrivo di Sarri non ha cambiato nulla. Qualche tifoso bianconero andrebbe preso a schiaffi per le critiche a Allegri. Chi tra Higuain o Dybala fuori per far posto a Ronaldo? È da pazzi toglierne uno e non farli giocare tutti insieme. Ci vuole coraggio per veder giocare meglio le squadre. ...

