Femminicidio | questi numeri sono una sconfitta per tutti

(Di lunedì 25 novembre 2019)mariti, compagni, fidanzati. Che uccidono le donne generalmente in casa. In media, una ogni due giorni. I reati hanno un tasso altissimo di recidiva. Eppure i tribunali continuano a concedere sconti ai colpevoli. Inoltre alla clemenza per i violenti si aggiunge la diffidenza verso coloro che chiedono aiuto. Tre denunce su quattro vengono archiviate. E spesso le conseguenzegravi Fonti: InQuantoDonna – Osservatorio sulla narrazione delin Italia; Inchiesta con analisi statistica sulin Italia – Ministero della Giustizia, direzione generale di statistica; Istat (banca dati violenza sulle donne) «Ho solo ammazzato mia moglie, ora mi rifaccio una vita»"

