Calcio | Serie A 2019-2020 | Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa oggi Programma | orari e tv

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (30 novembre-2 dicembre). Il palinsesto tv : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Si partirà sabato 30 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 1, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale lunedì 2 con il Monday Night alle ore 20.45. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : Sampdoria-Udinese 2-1 - rimonta blucerchiata con Gabbiadini e Ramirez : La Sampdoria ottiene un’importantissima vittoria in chiave salvezza, rimontando l’Udinese nel primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Le reti di Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez ribaltano il vantaggio iniziale di Ilija Nestorovski e regalano tre punti fondamentali alla squadra di Claudio Ranieri,che ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Un 2-1 che permette alla Samp di salire a quota 12 punti, staccando di ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : tutto facile per l’Inter - Torino battuto 3-0 : Tanta pioggia, un campo ai limiti della praticabilità, ma l’Inter esce benissimo anche dalla tredicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio 2019-2020. I nerazzurri infatti non hanno avuto problemi nello sbarazzarsi a domicilio del Torino: un 3-0 nettissimo in terra piemontese per i nerazzurri che restano con il fiato sul collo nei confronti della capolista Juventus. Situazione messa in chiaro sin dai primi minuti. Al 12′ si ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : problema al ginocchio per Nicolò Barella. Si teme infortunio serio per il calciatore dell’Inter : L’Inter di Antonio Conte e anche la Nazionale di Roberto Mancini perdono i pezzi e il timore è che si tratti di qualcosa di serio. Ci si riferisce all’infortunio del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, uscito dal campo nel corso del primo tempo del match di campionato a Torino contro i granata, in corso di svolgimento. L’ex giocatore del Cagliari è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Nella ...

Calcio a 5 - Serie A 2019/2020 : Fortino trascina il Real Rieti al successo a Pescara - bene anche Came Dosson : Quattro incontri hanno chiuso momentaneamente questa sera la nona giornata della Serie A 2019/2020 di Calcio a 5. Dopo i tre anticipi di ieri sono infatti scese in campo otto squadre oggi, con il match tra il Sandro Abate Avellino e l’Italservice Pesaro che è stata rinviata di qualche settimana e verrà recuperata il 10 dicembre. Importante successo esterno del Real Rieti per 5 a 4 sul campo dei vice campioni d’Italia dell’Acqua ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : il Milan blocca il Napoli - è 1-1 a San Siro : Secondo anticipo per la tredicesima giornata della Serie A di Calcio 2019-2020: a San Siro un Milan tutto cuore riesce a fermare l’impatto del Napoli e trova un pareggio per 1-1 al termine di un match molto intenso. Non si interrompe la crisi di nessuna delle due squadre (tante le polemiche per entrambe prima della pausa), ma l’obiettivo è quello di crescere in vista del finale del girone di andata. Tutto accade nel giro di cinque ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala rimontano la Dea : La Juventus non brilla, ma vince: è questo il responso del match valido per il 13° turno di Serie A a Bergamo tra l’Atalanta e la Vecchia Signora. Gli uomini di Maurizio Sarri, andati sotto nel punteggio per via della marcatura del tedesco Robin Gosens al 56′, sono riusciti a ribaltare lo score grazie alle segnature degli argentini Gonzalo Higuain (doppietta al 74′ e all’82’) e Paulo Dybala al 92′. Una partita ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati del settimo turno. Milan e Fiorentina vittoriose : In attesa dei posticipi domenicali che vedranno scendere in campo Roma e Juventus (capolista) al “Tre Fontane” ed Empoli e Florentia San Gimignano, si sono tenute questo pomeriggio quattro partite del settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Pronostici rispettati. Il Milan si è imposto tra le mura amiche contro il Sassuolo 1-0. Sandra Zigic ha regalato i tre punti alle ragazze di Maurizio Ganz che, con ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati del settimo turno. Milan e Fiorentina vincenti : In attesa dei posticipi domenicali che vedranno scendere in campo Roma e Juventus (capolista) al “Tre Fontane” ed Empoli e Florentia San Gimignano, si sono tenute questo pomeriggio quattro partite del settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Pronostici rispettati. Il Milan si è imposto tra le mura amiche contro il Sassuolo 1-0. Sandra Zigic ha regalato i tre punti alle ragazze di Maurizio Ganz che, con ...

Scandalo Calcioscommesse in Serie C - la prima incredibile intercettazione [VIDEO] : Nelle ultime ore nuovo clamoroso Scandalo calcioscommesse nel campionato di Serie C che potrebbe portare alcuni provvedimenti anche nella stagione in corso. Nel dettaglio nel mirino sono finite alcune partite della scorsa stagione, coinvolto anche il Trapani che attualmente disputa il campionato di Serie B, ecco le partite: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio, tutte le altre squadre disputano il Girone C del ...

Calcioscommesse - 3 arresti per gare truccate in Serie C : anche ex giocatore del Bisceglie : Sono almeno tre le partite dello scorso campionato di Serie C che, secondo chi indaga, sono state truccate: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio. Questa mattina nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Catania sono state arrestate tre persone: Andrea Leanza, 39 anni, titolare di un centro scommesse, Rosario Cavallaro, 39 anni, dipendente di una ditta privata e Giordano Maccarrone, 29 anni, ex ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : vittoria interna di Latina - Eboli pareggia contro la Cybertel Aniene negli anticipi del nono turno : Sono stati tre gli anticipi del nono turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. A sorpresa Eboli è stata fermata sul pari dalla Cybertel Aniene (4-4). Al Pala To Live di Roma non sono bastate le marcature di Antonio Bagatini, Marco Boaventura, Fabio Paoletto e ancora di Marco Boaventura per piegare i padroni di casa. La formazione allenata da Alessio Medici è andata a segno con Jorginho, una doppietta di ...