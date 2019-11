Acrobata scivola dalla sua imbracatura durante lo spettacolo e fa un volo di 9 metri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) È caduta da un’altezza di 9mentre si stava esibendo al Winter Wonderland di Londra. L’tasua: Jackie Louise Armstrong, 35 anni, è stata immediatamente soccorsa da tutto lo staff e trasportata in ospedale. L’incidente è accaduto allo Zippos Christmas Circus Showla performance del Cirque Beserk. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il pubblico è stato invitato a lasciare il luogo dell’esibizione dopo l’incidente. “Jackie è stata immediatamente soccorsa sul posto anche con un’ambulanza. È stata portata in ospedale subito e si attendono notizie sulle ferite che ha riportato”, ha dichiarato un portavoce dello Zippos Circus. Martin Burton, il fondatore del circo, ha detto al MailOnline: “Jackie è un’artista di grande esperienza che apprezziamo molto come parte della nostra famiglia circense. Chiaramente ...

