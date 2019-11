SARDINE IN PIAZZA Se Pd e M5s ci mettono su il cappello | si fanno male

SARDINE - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

SARDINE - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...

Fiorenzuola - prof minaccia le SARDINE : "Se andate in piazza - a scuola vi renderò la vita un inferno" : Il prof che ha minacciato le "Sardine" sarà sospeso. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti prende posizione nei confronti di Giancarlo Talamini Bisi, l'insegnante di Fiorenzuola (Piacenza) che in occasione del flash mob organizzato per domani dal Movimento delle Sardine in città, dove è atteso Matteo Salvini, ha avvertito i suoi studenti di non andare in piazza se non vogliono che a scuola la loro vita diventi "un inferno". ...

SARDINE - la mobilitazione si allarga : in piazza manifestanti di tutte le età : Partecipazione superiore a qualsiasi aspettativa anche a Palermo "contro odio e intolleranza". manifestanti di ogni età. Già...

SARDINE - folla in piazza a Palermo : “Basta odio e bugie - ci siamo svegliati”. E canta ‘Bella ciao’ : Giovani e meno giovani. C’è Luigi, 16 anni.”C’è il pericolo del ritorno di un clima di odio”, dice. C’è anche Daniela, che di anni ne ha 57 anni ed è contenta perché “per la prima volta la Sicilia dimostra di essere al passo del resto d’Italia”. Sono solo due dei volti delle Sardine che si sono date appuntamento nel pomeriggio a piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, per ribadire che “Palermo non ...

SARDINE - Mattia Santori e il sondaggio di Piazzapulita : "Siamo il principale nemico di Salvini" : "Chi è il principale nemico di Matteo Salvini?". Il sondaggio di Piazzapulita, nella puntata tutta dedicata (o quasi) alle Sardine, non poteva che essere scontata: le Sardine, appunto. In studio da Corrado Formigli ci sono Mattia Santori, l'organizzatore della prima manifestazione in piazza Maggiore

SARDINE - l'appello dei ragazzi di Greta Thunberg : «Il 29 in piazza insieme» : I ragazzi di Greta strizzano un occhio alle movimento delle ?Sardine?: «In piazza insieme». I giovani italiani di Fridays For Future, che lottano contro il...

Greta Thunberg - ultimo atto : "In piazza con le SARDINE - Salvini e clima emergenze democratiche" : Anche Greta Thunberg e i gretini italiani in piazza con le sardine. Doveva succedere, è accaduto: i giovani italiani di Fridays For Future uniranno la lotta al cambiamento climatico a quella contro Matteo Salvini. Cosa c'entra non si sa, ma la branca romana di FFF chiede ai simpatizzanti del movimen

SARDINE - Salvini avvisato : "Chi c'era in piazza a Sorrento". Per la prima volta : brutta notizia per la Lega : Dopo le Sardine di Bologna, le "fravaglie" di Sorrento. Ma cambia solo il nome: il movimento è lo stesso, contro Matteo Salvini e la Lega. Il debutto al Sud è stato un discreto successo, in concomitanza con la visita in Campania del leader del Carroccio. Leggi anche: "Le Sardine? Ma sono quattro..."

Giorgia Meloni smaschera le SARDINE : "So bene chi c'è dietro. Al Pd fa schifo scendere in piazza - così..." : "So bene chi sono". Giorgia Meloni dà la sua lettura del fenomeno delle sardine, tra rispetto e diffidenza. "Al Pd fa schifo scendere in piazza con bandiere e così crea movimenti", spiega la leader di Fratelli d'Italia a margine del Festival del Lavoro. Leggi anche: "Fasciocomunistelli e stupidi, vi

Palermo - il giorno delle SARDINE : attese migliaia di persone in piazza : Appuntamento alle 18,30 per il movimento contro intolleranza e neofascismi che ha debuttato in Emilia. Il sostegno del sindaco Orlando. Gli organizzatori: "No a strumentalizzazioni, niente bandiere di partito"