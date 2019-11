Ondata di maltempo in Piemonte | un disperso | fiumi a livello di guardia e pericolo VIDEO

Nuova Ondata di maltempo sull'Italia : Questo autunno di piogge record non dà tregua: è in arrivo una Nuova forte ondata di maltempo sulla Penisola, con forti piogge che colpiranno soprattutto il Nord: allerta rossa della Protezione Civile per la Liguria, allerta arancione in quasi tutta l'Italia settentrionale, con le precipitazioni che si spingeranno fino al Centrosud. Ed è allarme in Veneto per il rischio piena del Po, mentre Venezia torna a guardare con ansia i ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova Ondata di maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte Ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Il maltempo non dà tregua - in arrivo nuova Ondata : Il maltempo non accenna a lasciare l'Italia. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, neve, piene di fiumi e acqua alta a Venezia, da stasera e' previsto l'arrivo sulla penisola di un nuovo vortice con venti di scirocco e libeccio. Tra le aree piu' colpite ci saranno la Liguria e l'alta Toscana, gia' duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ma non saranno risparmiati nemmeno Lazio e Campania. In una settimana ...

Una nuova Ondata di maltempo si abbatterà sull'Italia questa settimana : L'Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che, già da lunedì 18 novembre, un insidioso vortice di maltempo aggredirà l'Italia sospinto da forti venti di Scircco e Libeccio. Tra la sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l'alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge ...

Maltempo Toscana : a Pisa l’Ondata di piena dell’Arno passa senza danni : L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni. Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali. Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri. Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova Ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Maltempo - Alto Adige in ginocchio : blackout nella notte per 60mila famiglie - valli isolate. Saturnia : terme travolte da un'Ondata di fango : Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in Alto Adige, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile Altoatesina,...

Ondata di maltempo sull'Italia : danni e disagi per l'arrivo due vortici ciclonici : Situazione critica per la pioggia in Veneto, con rischio frane. Nevica nelle regioni settentrionali. Fino a domani allerta per temporali e vento. Problemi per la viabilità in molte regioni

Nuova Ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Ondata di Maltempo al Sud : 1300 interventi in 36 ore - gravi danni per il vento forte : Nelle ultime 36 ore i Vigili del fuoco hanno effettuato nel Sud Italia oltre 1.300 interventi per frane, smottamenti, allagamenti e soccorsi alla popolazione. Nelle scorse ore Maltempo e forte vento hanno provocato danni a Messina, dove decine di alberi sono caduti. In via Garibaldi è stata colpita un’auto: ferita la conducente, trasportata in ospedale. Nella zona Sud il vento ha provocato onde altissime, a Galati Marina sono state ...