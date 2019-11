Maltempo | scuole chiuse domani a Crotone

Allerta Meteo - scuole chiuse per Maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Maltempo - allerta meteo su Genova : attese piogge fortissime - chiuse scuole e parchi : allerta meteo rossa per il Maltempo a Genova nelle prossime 24-36 ore: sono attesi fino a 300 millimetri di pioggia, con mareggiate e onde alte fino a sei metri e venti di scirocco fino a 100 chilometri orari. Sarà "un evento di particolare intensità, un fenomeno che ci preoccupa", spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo - allerta meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - ALLERTA METEO/ Maltempo Napoli ed Emilia Romagna : l'elenco : SCUOLE CHIUSE per Maltempo: ALLERTA METEO rossa in Emilia Romagna: situazione critica nell'Alessandrino, elenco città. Forse serrata a Napoli

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anche domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...

Scuole chiuse oggi - Maltempo/ Allerta meteo Alessandrino - niente lezioni in 36 comuni : Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, aScuole chiuse a Pordenone, Savona e Civitavecchia: elenco completo, allarme maltempo in Liguria e Piemonte

Maltempo - esonda l’Idice nel Bolognese : strade evacuate. In provincia di Alessandria pioggia - neve e scuole chiuse : Un altro giorno di piogge e Maltempo nel centro nord, dopo la piena che nei giorni scorsi ha travolto Venezia e ampie aree in Toscana, specialmente in provincia di Grosseto. L’allerta resta alta anche in Emilia Romagna, dove il fiume Idice, in provincia di Bologna, è di nuovo esondato dopo la fuoriuscita dagli argini avvenuta domenica 17 novembre. Il comune di Budrio ha quindi ordinato l’evacuazione immediata di strade in prossimità ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - scuole chiuse nell’Alessandrino : Nonostante l’ondata di Maltempo abbia portato pioggia e neve in Piemonte, non si sono registrate particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione. Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 ...

Maltempo Liguria : allerta meteo arancione ma scuole aperte oggi a Genova : In vigore l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Genova, ma le scuole sono regolarmente aperte: lo ha deciso il Centro operativo comunale in una riunione tenutasi alle 05:30. E’ stato istituito il presidio territoriale per il controllo e il monitoraggio dei corsi d’acqua comunali. Sono previste 20 pattuglie della polizia municipale e 10 squadre dei volontari in costante collegamento con la sala operativa della ...

Maltempo Piemonte : domani apre la sala operativa della Protezione Civile - scuole chiuse nell’Alessandrino : La sala operativa della Protezione Civile del Piemonte ha attivato la fase di preallarme, dopo che l’Arpa ha emesso un’allerta gialla e arancione, per il Maltempo, a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La sala operativa sarà aperta dalle 6 di domani mattina. Inoltre la Protezione Civile rinforzera’ il presidio di reperibilita’ notturna per la gestione di eventuali ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo in molte regioni : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 19 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Maltempo : domani allerta arancione a Firenze - ma le scuole restano aperte : Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” ...

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle