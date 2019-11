Svelato il trailer di Doctor Who 12 e nuove guest star | la fine del Dottore di Jodie

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 23 novembre 2019) Qualcosa sta arrivando per il Signore del Tempo e ildiWho 12 non promette nulla di buono. La BBC America hale prime immagini della nuova stagione, la dodicesima della serie moderna, inaugurata nel 2005, le cui riprese si sono appena concluse.NeldiWho 12 i fan vedranno di tutto: c'è la classica dose di azione, il solito umorismo, vecchi nemici che fanno capolino e qualche scene cruciale. "Qualcosa sta arrivando per me, posso percepirlo", dichiara ildiWhittaker, che torna per la seconda stagione nei panni dell'iconico personaggio. Ecco quindi apparire Judoon e i Cybermen; ilè in pericolo, e forse rifugiarsi nel TARDIS potrebbe non essere abbastanza. Il video inoltre conferma che almeno in episodio la "ssa" e i suoi companion saranno catapultati nel 1943 in una Parigi occupata nel bel mezzo della Seconda Guerra ...

