Salvini spara a due immigrati ​La scultura choc a Napoli

(Di sabato 23 novembre 2019) Serena Pizzi L'artista si giustifica: "La mano mi è scappata". Ma non rinnega quello fatto.: "È una schifezza, istiga all'odio" Dicono che la destra diffonda odio e che Matteomarci sopra a certe "problematiche" per aumentare i propri consensi, creando un clima di terrore. La sinistra e i radical chic dicono tutto questo (e non solo), condannano l'odio vomitato - a loro dire - dalla destra e istituiscono la Commissione Segre. Giustissimo condannare l'odio, ma bisogna anche essere razionali e obiettivi. Perché se condanni l'odio e poi sei tu il primo ad odiare, qualcosa non torna. Tutti questi benpensanti, infatti, continuano a perdersi in un bicchiere d'acqua. Affibbiano al leader del Carroccio le peggiori etichette, da "infame" a "istigatore di odio e violenza", si permettano di usare questo genere di parole nei confronti dicome se a loro tutto ...

LegaSalvini : Secondo Vauro una vignetta con Salvini che si spara farebbe ridere. Ma COMPLIMENTI. Poi per loro però siamo noi del… - linetta53 : Napoli, la scultura shock: Salvini spara a mamma e figlio immigrati - janlucas1971 : RT @RadioSavana: Mostra shock (demenziale) a #Napoli. In una pseudo scultura viene rappresentato #Salvini che spara a due immigrati (#risor… -