Pagelle Atalanta Juventus | bene De Ligt | super Higuain Due i flop

Atalanta-Juventus 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : de Ligt come l’Everest [FOTO] : Atalanta-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Juventus che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Per 60 minuti molto meglio la squadra di Gasperini che gioca con grande coraggio e passa in vantaggio con un colpo di testa di Gosens. Nel finale sale in cattedra la Juventus, ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : voti e tabellini - Atalanta-Juventus LIVE : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: voti e tabellini, ...

Sampdoria-Atalanta 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Alex Ferrari il migliore in campo [FOTO] : Sampdoria-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Partita abbastanza noiosa al “Ferraris” tra Sampdoria e Atalanta. Alla fine ne esce uno scialbo 0-0. Delude in particolare la squadra di Gasperini. Nel primo tempo pericoloso Malinovskyi su calcio di punizione. Nella ripresa ritmi ancora più bassi da segnalare l’espulsione di Malinovskyi. In basso le pagelle, in alto la FOTOGALLERY. Sampdoria-Atalanta, LE pagelle DI ...

Atalanta-Manchester City - le Pagelle dei quotidiani : brillano Gomez e Ilicic : Primo, storico punto in Champions League per l’Atalanta. E non contro una qualunque, ma contro lo stellare Manchester City di Pep Guardiola. Alla luce di una qualificazione che resta impresa titanica, gli orobici hanno dimostrato di saper essere più forti delle critiche per un esordio non proprio bellissimo nella competizione europea. La squadra inglese è tra le candidate alla vittoria finale ma, con cuore e grinta, i nerazzurri ...

Atalanta-Manchester City 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Pasalic come il mago di Segrate [FOTO] : Atalanta-Manchester City, le pagelle di CalcioWeb – Un pareggio che alla fine si può considerare deludente per l’Atalanta. Sotto per il gol di Sterling, la Dea trova il gol con Pasalic. Rammarico per il finale giocato con il Manchester City senza portiere (espulso Claudio Bravo in porta il difensore Walker). Ottima partita di Hateboer, male Gabriel Jesus, che sbaglia un rigore. In alto la FOTOGALLERY. Atalanta-Manchester City, ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Atalanta-Cagliari 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : stellare il centrocampo rossoblu - Malinovskyi ci prova [FOTO] : Atalanta-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Sorpresa nell’antipasto domenicale dell’11^ giornata di Serie A: il Cagliari sbanca Bergamo con il risultato di 0-2 e continua a sognare. L’Atalanta, questa volta, paga l’ennesima falsa partenza e si complica la vita con l’espulsione di Ilicic. Un autogol di Pasalic e il raddoppio di Oliva rovinano i piani di Gasperini. Al termine del match, queste le pagelle ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Napoli-Atalanta 2-2 - Pagelle / Il nefasto Giacomelli rende inutili i giudizi al calcio giocato : MERET. Ilaria cara, il nefasto effetto Giacomelli rende postumi commenti e giudizi al calcio giocato. Proviamoci però. Stasera i dolori del giovane Meret sono improvvisi e spiazzanti, dopo la superba Salisburgo. Il Napule domina ma senza dilagare e un clamoroso tiro loffio di Freuler lo buca in modo incredibile. Cose che capitano e che fanno davvero male, a lui e a noi – 4 Fabrizio, se Giacomelli e company possono permettersi il lusso di ...