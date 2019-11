Nobiltà in miseria

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Manuela Gatti Famiglie aristocratiche cadute in disgrazia, eredi mancanti oppure disinteressati, che a un castello in piena campagna bretone preferiscono un appartamento a Londra o Shanghai. La Francia ha un problema: il suo patrimonio di castelli, celebre in tutto il mondo e meta di turismo, è in buona parte abbandonato o svenduto. In altre parole: non si sa che farne. Secondo il quotidiano Le Figaro, sono 1.500 gli chateaux in cerca di un acquirente sparsi per tutto il Paese. Non sono mai stati così tanti: solo otto anni fa erano 800.In totale in Francia ci sono circa 20mila monumenti storici appartenenti a privati. Tra quelli che non trovano pace c'è il Chateau de Robin a La Foeil, in Bretagna. Costruito nel 18esimo secolo, vanta soffitti alti 13 metri e 150 ettari di terreno. I Robin sono una famiglia che ha segnato la storia della regione, sfornando quattro ...

