Milan | il ds Massara fa chiarezza su Ibrahimovic | “per ora è solo una suggestione

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019) Il ds del, Frederic, glissa sulla trattativa per riportare Zlatanin rossonero: per orauna“Il problema dell’attacco si risolve lavorando e producendo più gioco, più occasioni.è un grande campione, ha scritto pagine importanti della storia deled è chiaro che quando il suo nome viene accostato aldiventa unairresistibile ma al momento rimane tale, semplicemente una“. Frederic, ds rossonero, ha smentito ai microfoni di Sky Sport un’eventuale trattativa avanzata per portare Zlatanal.. “Donnarumma? E’ un momento sereno, è un giocatore importantissimo di questa squadra“, ha concluso.L'articolo, il dsfasu: “per ora èunairresistibile” sembra essere il primo ...

