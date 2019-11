Luca Vismara | ' Sono uno che divide | ma non mi sono mai montato la testa'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) È stato senza dubbio uno dei protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, durante la quale si è distinto per la sua capacità di mettersi in gioco con lealtà e onesta: amico di Marina La Rosa (ex concorrente del primo, storico Grande Fratello),ci ha rilasciato un'intervista esclusiva per . Il cantante 27enne ha una forte personalità che spessoe fa discutere l'opinione pubblica, ma lui ne è pienamente consapevole: "Nel bene e nel mare" - per citare il titolo di una sua canzone - preferisce essere se stesso. Sempre. Non accetta le frasi fatte, ma preferisce chi le pronuncia a seconda delle situazioni....

