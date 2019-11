LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Spagna-Gran Bretagna 1-1

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Laconquista il game e si assicura il tie-break 40-0 Lopez spara ancora fuori il dritto. 15-0 Brutto errore di dritto per Lopez. 5-5 Skupski sbaglia il dritto e lapareggia. 40-30prima di Lopez. 30-30 Pazzesco salvataggio di Murray, che in allungo trova l’incrocio delle righe. 15-15 Servizio di Lopez e chiusura di Nadal. 0-15 Subito lo smash di Skupski. 4-5 Game a zero per i britannici. 40-0 Ottima chiusura di Skupski. 30-0 Servizio vincente di Murray. 4-4 Lunga la risposta di Skupski. 40-30 Esce di pochissimo un miracoloso passante di Nadal da fuori dal campo. 40-15 Prima di servizio di Rafa. 30-0 Vincente di Nadal. 3-4 Resta avanti lanel secondo set. 40-0 Ottimo smash anche di Skupski. 30-0 Smash di Murray. 3-3 Game a zero per gli spagnoli. 40-0 Smash potentissimo di Lopez. 15-0 ...

