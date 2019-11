LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Shapovalov Pospisil vs Rublev Khachanov

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. In campo il doppio decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 In fase di warm-up i quattro giocatori, manca poco alla ripresa dell’azione. 15.02 Ancora qualche minuto d’attesa prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. 14.58 Va ricordato come i canadesi abbiano vinto tutte le loro partite sempre 2 a 1, tra cui il doppio decisivo con l’Australia. La Russia arriva dal successo nel doppio con la Serbia ma in ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. Tra poco in campo il doppio decisivo : 14.52 Ricordiamo che poi, a seguire, sarà la volta di Spagna e Gran Bretagna che si affronteranno nella seconda semifinale dopo aver battuto ieri rispettivamente l'Argentina e la Germania. 14.45 Si dovrebbe tornare in campo verso le 15.00 14.40 Bisognerà attendere qualche minuto per lasciare ai due tennisti un po' di riposo prima di vedere in campo il doppio. Ricordiamo che per il ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov batte Khachanov al fotofinish e riequilibra la sfida. Tra poco in campo il doppio decisivo : 14.45 Si dovrebbe tornare in campo verso le 15.00 14.40 Bisognerà attendere qualche minuto per lasciare ai due tennisti un po' di riposo prima di vedere in campo il doppio. Ricordiamo che per il Canada saranno Shapovalov e Pospisil in campo, mentre per la Russia Khachanov e Rublev. 14.37 Un incontro davvero piacevole tra due talenti del futuro con stili opposti. Alla fine ha avuto la ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov-Khachanov 6-4 4-6 1-2. Russia avanti 1-0 : 30-15 Torna a farsi sentire la prima anche per Khachanov. 15-15 Punti rapidissimi, continua la battaglia a Madrid. 2-2 Gran game salvato dal tennista nativo di Tel Aviv. 40-30 Torna a funzionare il servizio del canadese 30-30 Reagisce Shapovalov con orgoglio. 15-30 E c'è il piccolo vantaggio per Khachanov. Occasione in vista. 15-15 Risponde bene il canadese, dopo il 15 del russo. 2-1 Si ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov-Khachanov 6-4 - 4-6. Russia avanti 1-0 : 6-4 Doppio fallo di Shapovalov, partita ora in parità che verrà decisa dal terzo set. 15-40 Rovescio in diagonale chirurgico di Khachanov, due set point. 15-30 Brutto errore con il rovescio di Shapovalov, Khachanov a due punti dal set. 15-15 Scappa via il rovescio al russo. 0-15 Splendida difesa di Khachanov che costringe il rivale ad un colpo bassissimo che non passa. 5-4 Servizio e dritto ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov-Khachanov 6-4 - 4-5. Russia avanti 1-0 : 5-4 Servizio e dritto del russo, Shapovalov servirà per restare nel set. 40-30 Bella risposta bassa di Shapovalov che non consente a Khachanov di ribattere. 40-15 Scappa via il dritto a Shapovalov. 30-15 Khachanov forza il dritto e lo manda in rete. 30-0 Altra prima imprendibile, si sta giocando poco. 15-0 Servizio vincente di Khachanov. 4-4 Shapovalov tiene il servizio a zero. 4-3 Khachanov ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Shapovalov conquista il primo set con Khachanov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : 4-6 Shapovalov chiude il primo set con una prima vincente, rimonta da 1-4 completata! 40-30 Dritto a sventaglio magistrale giocato dal canadese, set point! 30-30 Risposta profonda di Khachanov che sorprende Shapovalov. 30-15 Perde le misura del campo Khachanov che con il dritto va fuori. 15-15 Stavolta è di poco lunga la risposta del russo. 0-15 Risposta vincente di rovescio di Khachanov. 4-5 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Ora Khachanov-Shapovalov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : 2-1 Slice di Shapovalov che non supera il nastro. 40-30 Serve and volley ben giocato da Khachanov. 30-30 Prima e dritto vincente del russo. 15-30 Rovescio di Khachanov in corridoio. 15-15 Il dritto in accelerazione di Shapovalov pizzica la riga. 15-0 Risposta di Shapovalov troppo profonda. 1-1 Il canadese chiude il game di servizio con un ace. 40-15 Straordinario dritto in controbalzo di ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Nel pomeriggio la Spagna di Nadal : 12:18 Rublev chiude da dominatore con due prime vincenti e, regolando Pospisil con un doppio 6-4, regala il primo punto alla Russia! 12:17 Dritto di Pospisil in rete e rovescio di Rublev imprendibile: 30-0. 12:15 Pospisil l'annulla con un ace e poi chiude il game, per vincere Rublev dovrà contare sul proprio servizio. 12:13 Passante di straordinaria fattura di Rublev! 30-40 e primo match ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev conquista il primo set contro Pospisil. Nel pomeriggio la Spagna di Nadal : 11:54 Rublev consolida il break con un grandissimo turno di battuta tenuto a zero. 11:51 Pospisil sbaglia il dritto, 2-1 per Rublev che si prende subito un break di vantaggio, come aveva fatto nel primo set. 11:49 Rublev rimonta da 30-0 a 30-40 sul servizio del rivale e si guadagna l'occasione di strappare la battuta. 11:47 Rublev ribalta il game con estrema lucidità, 1-1. 11:44 0-30 per ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : si parte con Rublev-Pospisil. Nel pomeriggio la Spagna di Nadal : 11:10 Pospisil porta a casa un game importante infilando quattro punti di fila dopo essere stato sotto 0-30. 11:07 Con qualche piccolo patema ma senza affrontare palle break Rublev si porta sul 3-1. 11:04 Il quarto game va ai vantaggi, Pospisil rimonta da 15-40 a 40-40. 11:01 Pospisil in ripresa mantiene la battuta a 30, 2-1 e servizio per Rublev. 10:59 Inizio clamoroso di Rublev! Otto punti ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : si parte con Russia-Canada! Nel pomeriggio Spagna-Gran Bretagna con Nadal a caccia della finale : 10:52 Cominciata la sfida tra Russia e Canada! 10:48 I due tennisti stanno ultimando le fasi di riscaldamento, poi sarà Pospisil il primo a battere. 10:43 Pospisil e Rublev hanno appena fatto il loro ingresso in campo. 10:35 Vasek Pospisil e Denis Shapovalov hanno battuto l'Australia dopo aver sconfitto Italia e USA nella fase a gironi. In particolare forma il n° 150 del ranking, sinora ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna - Nadal vuole la finale! : Il programma delle Semifinali Coppa Davis (23 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Semifinali di Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica a Madrid (Spagna) ci si aspetta un grande spettacolo Il programma prenderà il via alle ore 10.30 e spetterà alla Russia e al Canada iniziare lo show. Andrey Rublev e Karen Khachanov sono riusciti nell'impresa ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la Gran Bretagna! La Russia raggiunge il Canada : LA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA Coppa Davis 01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-Spagna: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafael Nadal surclassano l'Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano la semifinale in casa, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche ...