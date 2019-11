CorMezz | Ancelotti-De Laurentiis rapporto solido | almeno fino a stasera

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Chi ha anche minimamente pensato che i rapporti tra il presidente Dee l’allenatore del Napoli Carlosi fossero incrinati a causa dell’ammutinamento della squadra, ha fatto un buco nell’acqua. Come scrive oggi il Corriere del Mezzogiornoè il punto di riferimento di De, anche durante il soggiorno negli States Ma poi ci sono i risultati sul campo e quelli e solo quelli potrebbero minare il futuro dial Napoli. La partita di oggi contro il Milan sarà uno spartiacque in questo senso De, che guarderà la partita in tv nella sua villa a Los Angeles, attende una risposta sotto il profilo della prestazione dopo la prova deludente contro il Genoa. L'articolo-DeilNapolista.

napolista : CorMezz: #Ancelotti-#DeLaurentiis rapporto solido, almeno fino a stasera Il presidente aspetta una vittoria e una… - napolista : Cormezz: #Younes può partire a gennaio, al #Napoli piacciono #Berge e #Kessie #DeLaurentiis potrebbe pensare di ri… - napolista : CorMezz: #Napoli, i troppi infortuni sono un’attenuante per l’andamento altalenante In 4 mesi il Napoli ha dovuto… -