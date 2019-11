Venezia | 18enne da in escandescenza in Questura e minaccia gli agenti | ' Vi sparo'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) La Polizia di Stato di Mestre, in provincia di, ha comunicato di aver arrestato un ragazzo di 18 anni che nella serata del 20 novembre scorso si sarebbe reso responsabile di una rapina con relativa aggressione nei confronti di un ragazzo più piccolo di lui. Secondo quanto riferisce la stampa locale, ilè di nazionalità tunisina e al momento della rapina si trovava in compagnia di una minore. Tutto è cominciato due sere fa, quando la vittima del furto si è presentata presso gli uffici della Polfer di Mestre, dove ha denunciato quanto era avvenuto. Il giovane era letteralmente in lacrime. Glilo hanno ascoltato e lui ha fornito un preciso idenkit del malfattore, individuato poi nel giovane arrestato, già noto per precedenti penali simili. Ilalla Polizia: 'Vicome a Trieste' Il bottino del furto perpetrato dal tunisino sarebbe davvero irrisorio: circa 20 ...

DanieleFrizzo : Un 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!» - Abitareversilia : Un 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!» - Rocco_italiano2 : RT @AndFranchini: Rapinatore 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!» -