UeD | Veronica dopo essere diventata tronista | ' Alessandro mi ha sottovalutata'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Grandi novità perBurchiello: la giovane è passata da corteggiatrice adi Uomini e Donne, passando per la scelta con conseguente rifiuto da parte diZarino. La 'salita sul trono' si è consumata in pochi minuti e in maniera inaspettata per la giovane: Maria De Filippi stessa le ha chiesto di sedere sulla famosa poltrona rossa e da lì è stato un susseguirsi di emozioni perché, come ha detto lei stessa in una intervista a Uomini e Donne Magazine, può pensare di "meritare qualcosa di più". La nuova: 'non era preoccupato di perdermi'sta vivendo un turbinio di emozioni: la giovane, che sta muovendo i primi passi da, prima di iniziare la sua nuova avventura è stata intervistata dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne e ha spiegato i motivi che l'hanno portata a dire 'no' ad, senza trascurare quali siano i suoi ...

infoitcultura : Veronica Burchielli prima e dopo: le foto della nuova tronista di UeD - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #AlessandroZarino torna sui social: le prime parole dopo il no da #VeronicaBurchielli (#IsaeChia… - infoitcultura : UeD anticipazioni, Veronica sotto accusa: Tina s’infuria, lei tira in ballo Alessandro -