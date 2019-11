Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) In quest’epoca di serialità debordante, dovuta soprattutto all’ipertrofia produttiva del mercato anglosassone (e in seconda battuto di lingua spagnola), i mercati di dimensioni minori come l’Italia cercano di imporre una specie di terza via fatta di originalità, sperimentazione e qualche tributo più o meno volontario. In questo contesto arriva dal 25 novembre su Amazon Prime Video,, la prima produzione italiana ospitata su questa piattaforma e che vuole essere un prodotto che sfugge alle definizioni più semplici, sperimentando al confine dei generi: potrebbe essere in superficie una, ma è più che altro una, e comunque una riflessione tesa e drammatica sullepiù o meno sorridenti che indossiamo tutti i giorni. Diretta da Elia Castangia, che ne firma la sceneggiatura con Alessandro Betti, Roberto Bosatra e Davide Crippa, e ...

MilanoCitExpo : Scatola nera è una commedia dark su maschere e segreti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Alfre50alfre : RT @ByGrandi: Pics from work! Voi lo sapete cos'è la scatola nera sul pianerottolo vero??? ???????? - ByGrandi : Pics from work! Voi lo sapete cos'è la scatola nera sul pianerottolo vero??? ???????? -