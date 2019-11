Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Pau-Calvisano 61-10 | lezione francese per i bresciani

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre - sfida tra squadre in crisi con lo Stade Français : Si disputa nel weekend il secondo turno della Challenge Cup e sabato pomeriggio a Parma tornano in campo le Zebre, alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale. Al Lanfranchi, con fischio d’inizio alle ore 16.00 e diretta streaming sul sito EPCR, arriva lo Stade Français di Parigi, altra squadra che ha iniziato la stagione con tantissime difficoltà. Sconfitti anche loro all’esordio, i parigini sono anche ultimi in ...

Rugby - Challenge Cup : Calvisano-Cardiff Blues 16-36 - i gallesi soffrono con i campioni d’Italia : Inizia subito con i gallesi in attacco, anche se Calvisano si difende bene nei primi minuti, ma deve cedere dopo 5 minuti, quando è Morgan a sfondare centralmente e a portare il punteggio sul 7-0 per i Blues. Insistono i gallesi, con Calvisano in difficoltà, e al 11′ è Evans a mettere altri tre punti dalla piazzola per Cardiff. Ma i bresciani non demordono, iniziano a creare gioco, a spingere e al 15′ è Pescetto ad accorciare dalla ...

Rugby - Challenge Cup : Zebre - l’Europa per dimentica i guai : Torna questo fine settimana il Rugby europeo e sabato scenderanno in campo le squadre italiane in Champions Cup e in Challenge Cup. E nella seconda manifestazione europea di Rugby ci saranno anche le Zebre che proveranno a mettere da parte i tanti problemi di questo 2019 e le voci che arrivano fuori dal campo da gioco per rialzare la testa. I bianconeri esordiranno sabato alle 15 a Bristol, contro il lanciatissimo club inglese che sta dominando ...