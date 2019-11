Microsoft To Do per Android | introdotta la stampa degli elenchi

Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce : torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds : Microsoft riceve l'abilitazione al commercio di software con Huawei mentre le Surface EarBuds vengono rinviate alla primavera 2020 L'articolo Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce: torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do 2.5 per iOS : introdotta la barra di creazione rapida : Microsoft To-Do si è recentemente aggiornato per iOS e iPad OS introducendo la barra di creazione rapida delle attività e altre novità. Adding a due date just got easier on iPhone & iPad (2.5). Say hello to smart due dates—add the day or time while you type, and watch the magic happen. pic.twitter.com/V33RH76RhZ — Microsoft To Do (@MicrosoftToDo) November 18, 2019 Novità in questa versione barra di creazione rapida: ora è possibile ...

xCloud : Microsoft non è per niente preoccupata da Google Stadia e dagli altri concorrenti : Come ormai sapete tutti, il servizio di streaming Google Stadia è stato lanciato oggi e, secondo un recente video, sembra che la qualità e la fluidità dei giochi siano molto buoni. Ma Microsoft è preoccupata dei concorrenti nel mondo del cloud gaming? A quanto pare no, perché secondo loro, il successo in questo campo dipende dall'azienda che dispone di una moltitudine di fattori.Questi fattori, secondo Kareem Choudhry, executive di xCloud, sono ...

Microsoft Cortana - addio all’app per Android e iOS a gennaio 2020 : ?In un post sul sito ufficiale di ??supporto??, Microsoft ha comunicato che l’app mobile per Android e iOS dedicata all’assistente digitale Cortana, non sarà più disponibile a partire dal prossimo 31 gennaio 2020. La decisione tuttavia non determina la fine dell’assistente digitale stesso. Come già spiegato dal colosso di Redmond infatti Cortana ha indubbiamente perso la sfida con Google Assistant, Amazon Alexa o Apple Siri ...

Microsoft si riprende Cortana - addio a iOS e Android per l’assistente di Redmond : Le indicazioni di Satya Nadella si concretizzano: il colosso rimuoverà il sistema dagli store di Apple e Google. Il futuro è nella produttività, dentro i gadget e gli ambienti di casa

Recensione Microsoft Surface Laptop 2 : perfetto per lo studio e la produttività : Nell’ampio scenario dei portatili per lo studio e per la produttività che si contendono la supremazia a suon di schede tecniche non è stato facile scorgere Microsoft Surface Laptop 2, un dispositivo elegante, concreto e leggi di più...

Microsoft Edge Canary : disponibile la prima build per ARM64 : Microsoft ha annunciato ieri che l’ultima build della versione Canary del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium è compilata anche per ARM64. We're pleased to announce that Microsoft Edge for ARM is now available in the Canary channel! Canary is now built natively for the ARM64 architecture that powers some Windows 10 devices, including the new Surface Pro X. It will soon come to the Dev and Beta channels as well. ...

Microsoft sta utilizzando l'Xbox Adaptive Controller per aiutare il recupero dei veterani di guerra : Microsoft ha recentemente avviato una collaborazione con l'ente governativo americano che si occupa dei veterani di guerra per capire se l'Adaptive Controller può effettivamente aiutare il recupero dei soldati.Il Controller è stato distribuito a 22 veterani in cura presso un centro di riabilitazione e i test hanno dimostrato che non solo il Controller aiuta la riabilitazione, ma riesce anche a migliorare l'abilità di socializzare dei soldati. Il ...

Age of Empires II : Definitive Edition - il ritorno del celebre strategico di Microsoft è un’operazione nostalgia ben riuscita : Age of Empires II: Age of Kings uscì poco più di 20 anni fa (era il 30 settembre del ’99) riuscendo a conquistarsi un suo spazio nei cuori di tanti videogiocatori, stuzzicando la loro curiosità per la storia medievale. Oggi Age of Empires II ritorna fra le mani degli appassionati con la Definitive Edition, una nuova versione dello storico strategico di Microsoft che vede il gioco aggiornato sia nella grafica sia leggermente nel gameplay ...

X019 - Microsoft promette grandi novità : ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox Scarlett? : Quest'anno l'X019 avrà luogo a Londra e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet che promette "grandi novità per l'evento" che si terrà dal 14 al 16 novembre.Ovviamente c'è già chi sta ipotizzando quali giochi verranno mostrati, primo fra tutti Age of Empires 4. Circolano voci secondo cui durante l'evento verrà mostrato un trailer del quarto capitolo del gioco di strategia molto atteso dai fan, annunciato per la prima volta durante ...

Microsoft - un browser per salvarci dal caos digitale. Arriva il nuovo Edge : Il 15 gennaio l'azienda fondata da Bill Gates lancia l’ultima versione del software per navigare sul Web. Basata stavolta su tecnologia di Google, aiuta a proteggersi degli stessi colossi della Silicon Valley. "Dovremmo tutti chiederci quando abbiamo smesso di usare il web e...

Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013 : apre la sfida per il 2020 al Microsoft Surface Duo? : L'Ufficio per i brevetti e per i marchi statunitense ha approvato un brevetto per uno smartphone con doppio schermo depositato da Samsung nel 2013: il 2020 potrebbe non essere solo il campo di battaglia dei dispositivi flessibili, ma anche quello per la sfida fra Microsoft Surface Duo e un possibile parente di Galaxy Fold a doppio display. L'articolo Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013: apre la sfida ...

Microsoft tenta la strada del “lavorare meno per lavorare meglio” : Alla sede giapponese della Microsoft l’estate scorsa hanno condotto un esperimento, di cui sono usciti solo ora i risultati. Per tutto il mese di agosto, la settimana lavorativa dei 2300 dipendenti è stata ridotta a 4 giorni, senza che lo stipendio venisse toccato. La durata delle riunioni è stata poi fissata a massimo trenta minuti, mentre sono stati incentivati i meeting online, così da ottimizzare i tempi per questi impegni. Il comunicato ...

Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android : Al momento è possibile accedere a Cortana dallo smartphone tramite l'app dedicata o attraverso l'integrazione con Microsoft Launcher, ma secondo fonti attendibili, Microsoft potrebbe rimuovere molto presto almeno una di queste possibilità. L'articolo Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android proviene da TuttoAndroid.