Michael Hutchence moriva oggi in una stanza d’albergo Provo a raccontarvi il leader

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ricorre proprio, l’anniversario della scomparsa di. Il musicista,degli Inxs fu trovato morto in unail 22 novembre 1997. Ricordate? Lo trovarono col collo stretto in una cintura che pendeva dalla maniglia della porta della camera 524 dell’albergo Ritz Carlton di Sydney. Il verdetto del medico legale fu suicidio, ma le dinamiche effettive non furono mai completamente chiarite. Proviamo in nove punti a ripercorrerne le gesta, la carriera e quanto scaturito da quel che si conosce. 1.Kellandnasce a Sydney il 22 gennaio 1960. Visse i primi anni della sua infanzia a Hong Kong e successivamente ritornò in Australia, all’inizio degli anni settanta. Sin dalla giovane età si era messo in evidenza come cantante in concorsi per bambini, rivelando doti vocali non comuni. Una strada davanti inequivocabile, perseguita con ...

