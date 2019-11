Inter – I presunti dissapori con Mazzarri e la lettera di minacce | Conte svela | “meno ne

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Antonioverso la sfida contro il Torino: le parole del tecnico dell’alla vigilia della partita di domani sera Dopo la pausa i giocatori della Serie A tornano finalmente in campo: domani si comincia con tre importanti anticipi, tra i quali anche la sfida tra Torino e. Alla vigilia del match Antonioha raccontato in conferenza stampa le sue sensazioni: “abbiamo rivisto ieri tutti i giocatori che erano in giro per le Nazionali. E’ inevitabile che durante la sosta diventa difficile lavorare e preparare la sfida che bisogna affrontare. Per quel che riguarda i recuperi, rimangono indisponibili Sensi, Gagliardini e Asamoah, oltre a Politano e Sanchez. Dobbiamo stringere i denti, siamo ancora in grande emergenza, ma questo deve essere uno stimolo ulteriore. Bisognerà tirare fuori ancora di più del massimo per sopperire a questa situazione che ...

