Google Assistant finalmente inizia a fare sul serio anche con gli utenti G Suite

My Storytime - la favola da raccontare ai bimbi quando i genitori sono lontani. L’aiutino di Google Assistant : My Storytime è un nuovo servizio dell’interfaccia vocale Google Assistant che consente la registrazione di favole raccontate direttamente dai genitori. In pratica collegandosi sul sito omonimo – purtroppo le istruzioni sono ancora solo in inglese – e disponendo di un account Google è possibile avviare una procedura che passo-dopo-passo conduce alla creazione di un contenuto audio che i propri figli potranno richiamate tramite i dispositivi smart ...

Google Assistant ti legge le principali notizie - lancio globale dal 2020 : L’interfaccia vocale Google Assistant ieri ha attivato negli Stati Uniti un servizio news basato sulla “lettura” delle notizie pubblicate dalle più importanti fonti giornalistiche. In pratica è sufficiente dire “Hey Google, play me the news” e l’interfaccia vocale avvia una sorta di playlist dei titoli e delle notizie più importanti della giornata. Allo stesso tempo la funzione “Your News Update” consente di essere aggiornati su specifiche ...

Google Assistant verso una migliore gestione delle news audio : rilascio negli USA - nel 2020 in Italia : Per annunciare Your news Update di Assistant, Google attraverso il suo blog ha definito vertiginosa l'espansione di podcast e audio digitale L'articolo Google Assistant verso una migliore gestione delle news audio: rilascio negli USA, nel 2020 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Spotify aggiunge comandi specifici per la musica consigliata tramite Google Assistant : Spotify sta ricevendo un aggiornamento che permette di riprodurre un contenuto consigliato tramite Google Assistant attraverso gli altoparlanti intelligenti Google Home e Nest e i display Nest Hub. Con questo update gli utenti che utilizzano Spotify con un dispositivo Google Assistant potranno riprodurre i contenuti consigliati con dei nuovi comandi vocali che semplificano la riproduzione e la ricerca. L'articolo Spotify aggiunge comandi ...

L’Ambient Mode di Google Assistant in fase di timido roll out : Era stata annunciata ad IFA la nuova modalità di Google Assistant chiamata Ambient Mode ma non è ancora stata distribuita in modo massiccio L'articolo L’Ambient Mode di Google Assistant in fase di timido roll out proviene da TuttoAndroid.

L’Ambient Mode di Google Assistant invia timidi segnali di fumo : alcuni utenti dicono di averla ricevuta : Era stata annunciata ad IFA la nuova modalità di Google Assistant chiamata Ambient Mode ma non è ancora stata distribuita in modo massiccio L'articolo L’Ambient Mode di Google Assistant invia timidi segnali di fumo: alcuni utenti dicono di averla ricevuta proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sbarca su Xbox One ma sparisce nei promemoria di G Suite : La possibilità di impostare un promemoria o un allarme tramite Google Assistant era precedentemente disponibile per tutti gli utenti, tuttavia sembra che Google abbia rimosso la funzionalità per i clienti di G Suite. Google Assistant arriva anche su Xbox One con l'aggiornamento di novembre insieme a nuovi gamertag e filtri testuali. L'articolo Google Assistant sbarca su Xbox One ma sparisce nei promemoria di G Suite proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Google Assistant sbaraglia Apple Siri in un video confronto : Un video mette a confronto le velocità della nuova versione di Google Assitant e di Apple Siri. Scopriamo insieme quale tra queste due soluzioni vincerà L'articolo Il nuovo Google Assistant sbaraglia Apple Siri in un video confronto proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant : che cos’è e come funziona : Una delle novità introdotte Google con i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è rappresentata da un nuovo modo per attivare Google Assistant. Ecco come funziona L'articolo I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant: che cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.

L’interfaccia di Google Assistant si restringe e diventa più smart : Google Assistant con l'interfaccia più compatta, ossia realizzata in modo tale che le risposte visive non occupino più l'intero display, arriva su altri device L'articolo L’interfaccia di Google Assistant si restringe e diventa più smart proviene da TuttoAndroid.

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

“Ok Google - preparami un bagno caldo” - arriva la compatibilità con vasche e rubinetti per Assistant : “Ok Google, preparami un bel bagno caldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà: Google infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da bagno, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato ...

Google Assistant vuole essere in tutta casa : ora supporta vasche da bagno e i rubinetti smart : Google Assistant si sta espandendo a macchia d'olio soprattutto nelle case intelligenti raggiungendo sempre più dispositivi e oggetti, dalle comuni lampadine ai robot da casa. Le ultime aggiunte riguardano vasche da bagno e rubinetti ai quali Google Assistant ora può connettersi per migliorare l'esperienza delle persone anche in bagno. L'articolo Google Assistant vuole essere in tutta casa: ora supporta vasche da bagno e i rubinetti smart ...