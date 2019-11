Giu’ da Torre del Mangia a Siena | ipotesi suicidio

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una ragazza, di cui non si conoscono ancora le generalità, si è buttata da pochi minuti dalladelin Piazza del Campo a. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La ragazza è deceduta schiantandosi al suolo. La giovane che si è suicidata aveva 26 anni e risiedeva a Montalcino (). Per spiegare il suo gesto estremo, si è appreso, ha lasciato un biglietto. Ladele' uno dei simboli della citta' di, costruita tra il 1325 e il 1348, La costruzione dellasi deve ai fratelli Francesco e Muccio (o Minuccio) di Rinaldo, diretti dal maestro Agostino di Giovanni.Secondo le leggende, le pietre ai 4 angoli delladelcontengono monete fortuna incise con lettere ebraiche e latino. Lasi trova in piazza del Campo a; e' lacivica del palazzo Comunale.E' ...

