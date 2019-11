Da Pompeo a Di Maio | G20 esteri con defezioni

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 22 novembre 2019) L’ultimo summit ministeriale del G20 in Giappone - che passerà domani la presidenza all’Arabia Saudita - mostra segnali di «affaticamento», con la rinuncia di vari titolari di politica estera. E il Wto sottolinea che i Paesi del gruppo hanno eretto 28 nuove barriere commerciali dallo scorso maggio

