Carolina Stramare dice la sua su Marciano | ' È un bel ragazzo'

“Mi è dispiaciuto…”. Carolina Stramare e Eros Ramazzotti - Miss Italia ora parla : “Ci sono state tante soddisfazioni, è una vita frenetica ma mi sto abituando”, questo ha dichiarato la splendida Carolina Stramare, facendo comprendere cosa comporti essere Miss e cosa possa significare vivere i ritmi di una vita sottoposta a continui pettegolezzi, fondati o meno. Ad esempio, se le voci di un flirt con Eros Ramazzotti sono del tutto infondate, sembrerebbe che la frequentazione tra la Miss e Mattia Marciano, ex tronista di ...

Eros e Carolina Stramare - la Balivo dice la sua (citando Marica Pellegrinelli) : Caterina Balivo dice la sua riguardo il gossip su un flirt fra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti, citando anche Marica Pellegrinelli. Miss Italia 2019 è stata ospite del salotto di Vieni da Me dove si è raccontata insieme a Patrizia Mirigliani. Nelle scorse settimane Carolina è stata, sua malgrado, protagonista del gossip a causa di una presunta love story con Eros Ramazzotti, tornato single da qualche mese dopo la fine del matrimonio con ...

Carolina Stramare commenta il gossip sul flirt con Eros Ramazzotti : “Mi è dispiaciuto” : Ospite di 'Vieni da me' la Miss Italia in carica ha ribadito l'infondatezza delle voci che la indicavano vicina al...

Carolina Stramare su Eros e Mattia Marciano. Balivo : “Somigli a Marica” : Carolina Stramare a ruota libera: il successo, Eros Ramazzotti e Mattia Marciano. Balivo: “Assomigli a Marica Pellegrinelli” Carolina Stramare e Patrizia Mirigliani si sono sedute nel salotto di Vieni da Me. Innanzi a Caterina Balivo hanno chiacchierato abbondantemente. In particolare si è parlato di come sia cambiata la vita di Carolina dopo l’incoronazione a Miss […] L'articolo Carolina Stramare su Eros e Mattia ...

Miss Italia 2020 - il calendario e l'omaggio al Veneto : Carolina Stramare protagonista con Venezia - Mestre e Jesolo : I tatuaggi, l?equitazione e la moda, le tre grandi passioni di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Ma anche Venezia, Mestre e Jesolo, dove il suo sogno di conquistare la corona è...

La Miss Italia Carolina Stramare si è innamorata del tronista Mattia Marciano : Girava voce che Eros Ramazzotti avesse perso la testa per la Miss Italia Carolina Stramare. Colpa di un like. La reginetta di bellezza, invece, è fidanzata da un mese circa con il tronista Mattia Marciano, ex di Viktorjia Mihajlovic. I due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” e davanti ai flash hanno mostrato tanta intimità e sintonia. Non hanno fatto nulla per nascondersi e si sono scambiati sguardi complici. Sfoglia la gallery e ...

Carolina Stramare non è più single? «Esce con l?ex tronista di "Uomini e donne" Mattia Marciano» : Sembra che, nonostante i proclama, la miss Italia 2019 Carolina Stramare non sia più single. Nessuna relazione con Eros Ramazzotti, come volevano le voci di corridoio, ma con uno dei...

Miss Italia Carolina Stramare ha una nuova fiamma... Mattia Marciano : Dopo essersi aggiudicata la vittoria di Miss Italia 2019, la neo eletta "più bella d'Italia" dagli occhi verde mare fa di nuovo parlare di sé. A riportare Carolina Stramare al centro del gossip è uno scoop lanciato da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha reso note delle indiscrezioni sul presunto nuovo flirt della modella. I paparazzi di Chi hanno beccato la trionfatrice dell'ottantesima edizione di Miss Italia, mentre ...

Carolina Stramare e Mattia Marciano fidanzati?/ Miss diceva : 'Devo pensare a me...' : Carolina Stramare fidanzata di Eros Ramazzotti? Nella vita potrebbe esserci Mattia Marciano, ex tronista e corteggiatore di Uomini e donne

Altro che Ramazzotti! Carolina Stramare frequenta Mattia Marciano : Dopo l'addio allo storico fidanzato Alessio Fasone, Miss Italia 2019 avrebbe messo gli occhi sull'ex tronista di 'Uomini e...

Miss Italia Carolina Stramare sta con l’ex tronista Mattia Marciano : Miss, mia cara Miss, qui abbiamo un nuovo amore. Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è legata a Eros Ramazzotti, come si vociferava di recente, ma a un ex tronista di Uomini e donne che risponde al nome di Mattia Marciano e che ha preso parte al programma di Canale 5 nella stagione 2017/2018. Mattia Marciano, da corteggiatore e tronista di Uomini e donne: in una gallery tutti i perché ...

Miss Italia - altro che Eros Ramazzotti : è lui il nuovo (e famoso) fidanzato. Carolina Stramare non si nasconde più : la notizia esplosiva : Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che circa un mese fa ha il suo storico fidanzato. In questi giorni sono state diffusi dei rumors che riguarderebbero un presunto flirt che Carolina Stramare avrebbe con Eros Ramazzotti, ma la Miss ha smentito tutto. Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato ...

Uomini e Donne : Mattia Marciano è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare : Uomini e Donne: l’ex tronista Mattia Marciano e Miss Italia Carolina Stramare stanno insieme Altro che Eros Ramazzotti! Il nuovo amore di Miss Italia 2019 Carolina Stramare è l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. La verità è stata svelata dal settimanale Chi, che ha beccato la nuova coppia in giro tra […] L'articolo Uomini e Donne: Mattia Marciano è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare proviene da ...

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare - la miss confessa la verità sul rapporto con il cantante : Eros Ramazzotti e Carolina Stramare stanno insieme? Negli ultimi giorni il gossip è impazzito e non si parla d’altro. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Spy che ha scritto che il cantante e la miss fossero diventati una coppia. Dalla scorsa estate Eros Ramazzotti è tornato single: dopo una lunga relazione con Marica Pellegrinelli, il matrimonio, due figli, il cantante romano e la modella bergamasca hanno deciso di dirsi addio. ...