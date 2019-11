Carla Gozzi promuove a metà Giulia De Lellis | “Ha stile | ma…”

Bianca Guaccero - scherzo a Carla Gozzi. E dimentica l’imbarazzo per Fabrizio Moro : Bianca Guaccero comincia la settimana di Detto Fatto con uno scherzo a Carla Gozzi che nasconde una tenera sorpresa. Il 21 ottobre la stylist compie gli anni – 57 per la precisione – e la presentatrice pugliese l’ha voluta sorprendere con un innocente scherzetto. Prima dell’inizio della puntata, Bianca ha trattato con freddezza la Gozzi, salutandola con sufficienza dietro le quinte e mantenendola a una certa distanza. Un ...

