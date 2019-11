Zingaretti a Costa | servono seri provvedimenti | enormi rischi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Purtroppo a Roma si continua a non fare i conti inspiegabilmente con la realta’. Da giorni con lettere formali ho avvertito il Campidoglio che dal primo gennaio non ci sara’ piu’ disponibilita’ nel sito di Colleferro. Ho informato il ministrodella gravita’ della situazione perche’ si prendanomolto, altrimenti ilo per la Capitale diventa enorme”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine di un evento in una scuola romana, rispondendo alla lettera della sindaca Virginia Raggi che chiedeva alla Regione di individuare entro oggi un sito per il conferimento dei rifiuti della Capitale. “Ringrazio i sindaci e i cittadini dei Comuni d’Italia- ha sottolineato- che si fanno carico di questa incapacita’ dell’amministrazione di far ...

