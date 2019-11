Vigilante travolge e uccide un centauro Poi per il rimorso si spara e muore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Cristina Bassi Il 26enne all'alba centra il motociclista in auto. E non regge Milano Una distrazione, un'imprudenza o forse una importante violazione del codice della strada. La vita che si rovescia in un millesimo di secondo e la certezza di aver ucciso un uomo in un incidente. La disperazione deve avere sopraffatto Flavio La Manna, 26 anni, nella foschia e nel buio dell'alba di ieri. A tal punto che dopo aver investito un motociclista a un incrocio, per il senso di colpa si èto. È successo intorno alle 5 in una strada piuttosto trafficata di Milano. Tra corso 22 Marzo, piazza Emilia e viale Piceno. La Manna, che faceva la guardia giurata, andava probabilmente al lavoro per cominciare il turno. Era a bordo dell'auto di servizio, una Panda con il logo della società di vigilanza privata in cui era impiegato, la Axitea. Secondo una prima ricostruzione della polizia ...

