Udine | bimba di 7 anni muore schiacciata da acquasantiera Tragedia in chiesa

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 21 novembre 2019)di 7da, choc nel collegio Uccellis a: l'incidente è avvenuto in orario di lezione.

Agenzia_Ansa : Cade acquasantiera in chiesa ad #Udine, muore bimba di 7 anni #ANSA - infoitinterno : Udine: cade acquasantiera, bimba di 7 anni muore in chiesa - Notiziedi_it : Travolta dall’acquasantiera: bimba di 7 anni muore in collegio a Udine -