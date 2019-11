Programmi TV di stasera | giovedì 21 novembre 2019 Su Rai2 in 1^Tv «Life – Non

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 21 novembre 2019)- Non oltrepassare il limite Rai1, ore 21.35: Miracoli dal cielo Film di Patricia Riggen del 2016, con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Prodotto in Usa. Durata: 109 minuti. Trama: La vera storia della famiglia Beam: Christy e Kevin conducono una vita serena, hanno tre bellissime figlie, vivono in un’atmosfera familiare armoniosa ed hanno una profonda fede religiosa. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene diagnosticato un raro e gravissimo disturbo digestivo che non risulta per il momento curabile, tutto cambia: solo un miracolo potrà salvarla., ore 21.20:– Non oltrepassare il limite –Film di Daniel Espinosa del 2017, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hìroyuki Sanada, Ariyon Bakare. Prodotto in Usa. Durata: 103 minuti. Trama: L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare a casa, forte di ...

