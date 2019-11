Il sindaco di Biella dice di essere stato «un cretino»

sindaco di Biella si scusa con Segre e Greggio : ?"Sono stato un cretino" : Francesca Bernasconi Claudio Corradino chiede scusa a Liliana Segre ed Ezio Greggio. Poi, aggiunge: "Su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna" "Sono stato un cretino e chiedo scusa alla Segre e a Greggio". Così, il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha ammesso di aver sbagliato nel conferire la cittadinanza onoraria al conduttore televisivo, dopo la negazione dello stesso titolo alla senatrice a vita. La polemica si ...

Il sindaco di Biella si scusa con Liliana Segre : "Sono stato un cretino - lei è un patrimonio dell'umanità" : Claudio Corradino, sindaco di Biella, chiede scusa a Liliana Segre e ammette di avere fatto una sciocchezza negandole la cittadinanza onoraria: "Io sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio, però su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti

Biella : Fratoianni - 'sindaco umilia città' : Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Sono davvero incredibili questi sindaci della destra: dopo la figuraccia di quello di Piombino ora tocca al sindaco di Biella fare un pasticcio sulla non concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre". Lo afferma Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana