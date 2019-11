 E' in carcere il compagno di Barbara Grandi | uccisa con 40 coltellate

Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) E' ina Novara da mercoledì sera Domenico Horvat, presunto assassino di. Gli investigatori e il pm Mario Aldrigo sono convinti che sia stato lui a uccidere, nella loro abitazione di Trecate, la compagna 39enne. Dopo il secondo, lungo interrogatorio l'uomo è stato portato a Novara, in stato di fermo e con l'accusa di omicidio aggravato. Venerdì si terrà l'udienza di convalida. Emergono intanto maggiori particolari sulle circostanze del delitto: secondo un primo rilievo medico legalesarebbe statacon almeno 40. Gli inquirenti collocano l'ora del delitto intorno alle 3,30 della notte quando i vicini hanno sentito urla e rumori provenire dall'appartamento. Horvat ha chiamato il 118 alle 7 di mattina e ai carabinieri arrivati sul posto ha detto di aver trovato la sua compagna morta. Nega quindi di averla, ma non ha saputo però ...

frances92588901 : l'unico che non liberano è il compagno Georges Ibrahim Abdallah. In carcere oltre la sua già orrenda condanna - BeeLucyC : @blu_bila @bastaodiare Fate tornare Pipitaaaaaaaaaa ?????? Non era di Ferry, era del suo compagno di cella, quando usc… - ___a__l__e__x_ : RT @parismonamour14: A che bell' o cafè Pure in carcere o' sanno fa Co a ricetta ch'a Ciccirinella Compagno di cella Ci ha dato mammà Fabr… -