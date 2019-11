BIAGIO ANTONACCI ' Mio fratello' | il duetto con Celentano e la rivelazione | Adrian

Adrian ospiti terza puntata : BIAGIO ANTONACCI e Andrea Scanzi : Biagio Antonacci e il giornalista Andrea Scanzi ospiti della terza puntata di Adrian Live Biagio Antonacci e il giornalista Andrea Scanzi sono gli ospiti di stasera nel pre show di Adrian Live giunto alla terza puntata (settima in totale). Proprio Biagio Antonacci ha comunicato tramite i suoi social la presenza nel programma di Adriano Celentano «Stasera ….. un incontro che quando accade ancora mi porta emozione». E dunque, si preannuncia ...

“Ci siamo capiti male” - il nuovo video di BIAGIO Antonacci : E' online il video di "Ci siamo capiti male", il nuovo singolo di Biagio Antonacci che anticipa "Chiaramente visibili dallo spazio" (Iris /Sony Music), l'album disponibile dal prossimo 29 novembre in versione fisica in cd e vinile e già disponibile in prenotazione in tutti gli store. Il video vede la partecipazione straordinaria delle azzurre della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato che sono diventate vice campionesse del mondo in Corea ...

“Ci siamo capiti male” è il nuovo singolo di BIAGIO Antonacci : Esce il 15 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ci siamo capiti male”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che anticipa il ritorno con l’album “Chiaramente visibili dallo spazio” (Iris /Sony Music), disponibile dal prossimo 29 novembre e da venerdì in preorder su iTunes e presave su Spotify. “Ci siamo capiti male” è una canzone d’amore che oltre a mettere in luce l’anima latina dell’artista, anticipa con i suoi ricchi intarsi ...

12 brani nella tracklist del nuovo album di BIAGIO ANTONACCI : i titoli di Chiaramente Visibili Dallo Spazio : Mancano una manciata di giorni, ma con la tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci sembrano davvero correre le ore che ci separano dal rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, prossima prova sulla lunga distanza dell'artista di Rozzano. Il nuovo lavoro sarà anche anticipato da un singolo in radio dal 15 novembre, Ci Siamo Capiti Male, che l'artista ha annunciato in occasione della resa ufficiale del nuovo album. Il brano fa ...

La dolce dedica di BIAGIO ANTONACCI alla compagna : Discreta anima con pace : Biagio Antonacci ha dedicato un dolce pensiero alla compagna Paola Cardinale descrivendola come una "Discreta anima con pace" a cui "non è mai servito apparire per starmi vicino". Solito tenere per sé la propria vita privata, Biagio Antonacci non ha resistito alla tentazione di postare sui social una foto insieme alla compagna Paola Cardinale, alla quale ha dedicato dolci parole d’amore.\\Il cantante, legato alla Cardinale dal 2004, non ha mai ...

