Asse ritrovato tra due big del M5S | Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'Asse ritrovato. Il retroscena - come isolano Matteo Renzi : Prima del vertice sulla manovra, Giuseppe Conte si è visto con Luigi Di Maio, un incontro "chiarificatore e costruttivo", per siglare la pace, anche in funzione anti Renzi. Forse il premier e il capo politico del Movimento 5 stelle sono riusciti a tornare in sintonia. "Dobbiamo essere più credibili