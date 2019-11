Strage in Sicilia | esplosione in fabbrica fuochi d'artificio | diversi morti e feriti

Alluvione in Sicilia - Sud/Est devastato : un morto - Strage di ovini e scenari da guerra [FOTO e VIDEO] : Una disastrosa Alluvione ha colpito la scorsa notte l’estremo Sud/Est della Sicilia, tra le province di Siracusa e Ragusa, in una delle aree più secche d’Italia. In poche ore tra Ispica, Rosolini, Modica e Noto sono caduti ieri sera oltre 150mm di pioggia, con picchi di 200mm in due ore a Ispica. Nella notte i temporali hanno risalito la costa orientale Siciliana raggiungendo Catania. Complessivamente, nelle ultime 24 ore gli ...