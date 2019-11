Fonte : today

(Di mercoledì 20 novembre 2019) A Palermo sgominata una banda attiva nel business della droga e nelle frodi alle compagnie di assicurazioni. Cinque fermati...

novasocialnews : Spaccio e truffe, ma con il reddito di cittadinanza 'in tasca' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Spaccio e truffe, ma con il reddito di cittadinanza 'in tasca' - Domenic89215160 : Accanto agli storici interessi per le rapine e lo spaccio di droga , capillarmente controllato anche attraverso l'a… -