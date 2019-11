Sicilia | dopo le polemiche su Venezia Di Maio sceglie un' altra città allagata | Licata

Maltempo Sicilia : ripristinati i collegamenti con le Eolie dopo 4 giorni : Anche Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi risultano da oggi collegate da navi e aliscafi: pendolari, generi di prima necessità e medicine hanno potuto raggiungere le isole più piccole delle Eolie. Regolari i collegamenti anche da Lipari, Salina, Vulcano, Milazzo, ripristinati da ieri sera anche se con il mare agitato. L'articolo Maltempo Sicilia: ripristinati i collegamenti con le Eolie dopo 4 giorni sembra essere il primo su Meteo ...

“In ufficio a Basilea niente orari infiniti. In Sicilia dopo il diploma mi sentivo senza speranza né futuro” : “Al Sud, se non nasci in una famiglia con le conoscenze giuste, difficilmente farai strada”. Con questa frase nella testa e una bella dose di rassegnazione Salvo Buttitta, 35 anni, Siciliano, è partito per la Svizzera. “Avevo toccato il fondo, non vedevo più nessuna speranza e nessun futuro per me”, dice. Così, dopo il diploma, Salvo lascia famiglia e amici a Bagheria e va a vivere a Basilea, dove oggi lavora in una società di servizi per ...

Philippe Daverio - polemiche dopo Il Borgo dei borghi. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace. Terroni che rosicano”. Poi però ci ripensa : “Chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di Piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Giro d’Italia 2020 - finalmente il Sud torna grande protagonista dopo le polemiche del 2019! Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia festeggiano - ma manca la Campania : Il Sud sarà grande protagonista del Giro d’Italia 2020, il Mezzogiorno tornerà ad avere un ruolo centrale nella Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest. Si tratta di un gradito ritorno per tutti gli appassionati di ciclismo che risiedono nel Meridione visto che nel 2019 la corsa a tappe che si snoda lungo il Bel Paese non aveva minimamente toccato questa zona d’Italia che il prossimo anno si rifarà alla grande dopo le ...

Sicilia : Musumeci - 'a chi verrà dopo consegnerò Regione diversa' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "consegnerò a chi verrà dopo, se altri verranno dopo, una Regione diversa da quella che ho trovato". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all'Ars.

Malata di Parkinson muore tre mesi dopo la traversata a nuoto del Canale di Sicilia : RUBANO. dopo nemmeno tre mesi da una coraggiosa impresa sportiva, l’attraversata dello Stretto di Messina a nuoto, Marisa Sivo se ne è andata: un’impresa, per lei, quell’attraversata lo scorso 29 luglio, affetta com’era, da dieci dei suoi 63 anni, dal morbo di Parkinson, che ha affrontato in ogni modo possibile, tenendosi sempre in movimento e in attività.L’annuncio della sua scomparsa si è diffuso domenica e tanti, tantissimi sono i ...