Fonte : fanpage

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, avvisa il governo: "Le banche hanno circa 400 miliardi di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelare il debito pubblico italiano: se le condizioni relative al debito pubblico si alterano è chiaro che le banche italiane sottoscriveranno meno debito pubblico, non lopiù".

abitudinario : RT @fanpage: Mes, Associazione bancaria avverte: 'Se la riforma ci danneggia non compreremo più bond' - nicola_vecchio : RT @fanpage: Mes, Associazione bancaria avverte: 'Se la riforma ci danneggia non compreremo più bond' - fanpage : Mes, Associazione bancaria avverte: 'Se la riforma ci danneggia non compreremo più bond' -