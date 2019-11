Ginevra Pisani | per chi batte il cuore? La Professoressa | “Mi vizia lui”

Ginevra Pisani palpeggiata in strada : è choc dopo la denuncia della prof dell’Eredità : “Senza parole!” : L’ex corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ ed attuale professoressa de ‘L’Eredità’, Ginevra Pisani, è stata protagonista suo malgrado di uno squallido episodio accaduto a Milano. La ragazza è stata letteralmente palpeggiata da un uomo, che le ha tirato anche uno schiaffo sul suo lato B. Lei ha denunciato il tutto anche tramite le stories Instagram, ma c’è stato un particolare raccontato che ha provocato nervosismo da parte degli utenti. ...

Ginevra Pisani accusata di razzismo dopo l’episodio di molestia : lo sfogo : Ginevra Pisani è stata accusata di razzismo: la Professoressa de L’Eredità si sfoga dopo la denuncia sulle molestie Ginevra Pisani, Professoressa de L’Eredità, ha denunciato nelle scorse ore un episodio di molestia di cui è stata vittima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha denunciato pubblicamente, servendosi di Instagram, di essere stata palpeggiata da un […] L'articolo Ginevra Pisani accusata di razzismo dopo ...

Ginevra Pisani - cosa fa oggi la Professoressa dell’Eredità : Un passato da modella e una carriera in tv, Ginevra Pisani è conosciuta per essere la Professoressa dell’Eredità. Classe 1998 è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne, dove ha vestito i panni di corteggiatrice, conquistando il tronista Claudio D’Angelo. Dopo la partecipazione allo show di Maria De Filippi, Ginevra ha deciso di seguire i propri sogni. Archiviata la love story con il tronista, è diventata una star di Instagram e ...

